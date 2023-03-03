بنغازي .. الاجهزة الامنية تكشف غموض سرقة المنازل وتضبط اللص المجهول

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة عن تمكن مركز شرطة بنينا من القاء القبض على شخص من ذوي السوابق سجلت بحقه عدة وقائع سرقة ومطلوب لدى مركز شرطة بوعطني ،ومركز شرطة البركة.

ويأتي ذلك إستجابةً لبلاغات العديد من المواطنين تعرضت منازلهم للسرقة من قبل مجهول حيث أصدر السيد رئيس مركز شرطة بنينا المُقدم جاد الله ماضي بالبحث والتحري عن الفاعل .

وتم إنطلاق قوة من أعضاء مركز شرطة بنينا وتم الإنتقال إلى بعض الأماكن التي حدثت فيها وقائع السرقة وأسفرت جهود التحريات وجمع المعلومات عن التوصل لأحد الأشخاص تدور حوله الشبهات وعلى الفور تم ضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى أ.ح.م من مواليد 1999 وأنكر مانسب إليه من تُهم وبعد التعميم عليه إعترف بمانسب إليه واتضح أنه مطلوب لمركز شرطة بوعطني على ذمة عدة محاضر ومطلوب أيضا لدى مركز شرطة البركة وتم إحالته إلى النيابة العامة.