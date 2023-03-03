شاهد: مواطنون يقومون بتسليم أسلحتهم إلى مركز شرطة في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، الخميس بتسلم مركز شرطة الصابري اسلحة وذخيرة من قبل عدد من المواطنين .

ويأتي ذلك في اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم وتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي بشأن تسليم الاسلحة وإستجابة من المواطنين فقام المواطنون الأتية أسمائهم إبراهيم محمد المغربي، راف الله جمعة، عبد الله الرملي بتسليم اسلحتهم وكمية من الذخيرة إلى رئيس مركز شرطة الصابري .

وتقدم السيد رئيس مركز شرطة الصابري المقدم فرج العشيبي اصالة عن نفسه ونيابة عن السيد وكيل وزارة الداخلية والسيد مدير أمن بنغازي بالشكر والعرفان للمواطنين الذين قامو بتسليم اسلحتهم ويطلب من المواطنين ان يحذو حذوه ويسلمو اسلحتهم قبل انتهاء المدة الممنوحة لتسليم الاسلحة.