بنغازي .. كمين محكم يطيح بشخص متلبساً بعملية الاتجار بالمواد المسكرة

أعلن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، عن ضبط شخص ليبي الجنسية يقوم بالاتجار بالمواد المسكرة المستوردة .

ووفقًا للجهاز، أنه بعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن شخص ليبي الجنسية يقوم بالاتجار بالمواد المسكرة المستوردة .

وأصدر السيد مدير الفرع تعليماته لأعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات وتأكيد صحة المعلومات .

وتم أعداد كمين محكم للمتهم وضبط متلبساً بعملية الاتجار بالمواد المسكرة المستوردة نوع وسكي حيث ضبط بحوزته عدد(100) كيس نيلون صغيرة الحجم بها مواد مسكره مايعرف لدى تجار المخدرات (لوسي) تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حياله .