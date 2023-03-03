لجنة الإعمار والاستقرار تعلن البدء في نقل مخلفات الحرب من درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار البدء في معالجة إشكالية تكدس القمامة والنفايات وأعمال جمع ونقل مخلفات الحرب على الإرهاب في درنة.

وأجرى رئيس اللجنة، حاتم العريبي، رفقة عضو اللجنة عبد الرحمن زيد، جولة ميدانية في بلدية درنة، وذلك تلبية لطلب مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية بالمدينة، وفق ما قالت اللجنة.

وأضافت اللجنة أن العريبي وجه تعليماته المباشرة في معالجة إشكالية تكدس القمامة والنفايات بالمدينة، وأعمال جمع ونقل مخلفات الحرب على الإرهاب.

وزار رئيس اللجنة عدة بلديات في شرق ليبيا منها طبرق والقبة والأبرق وشحات وسوسة، وذلك للاطلاع على سير تنفيذ المشاريع الخدمية، وللوقوف على نسب انجاز المشاريع ومتابعة كافة المختنقات والمشاكل التي تعاني منها.