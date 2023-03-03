القبض على مراهق أطلق الـنـار على 7 أشخاص أمام مدرسة في طبرق

أعلنت مديرية أمن طبرق، الخميس عن تمكن قــوة فــرض القانــون بالمديرية من القاء القبض على مراهق ليبي الجنسية يبلغ من العمر 17 سنة بتهمة إطلاق الـنـار على 7 أشخاص أمام مدرسة خليل مصطفى .

وياتي ذلك في اِطار الحملات التي تقــوم بِهــا مُديريّــة أمــن طبــرق وتشديــد السيــد رئيــس غرفــة العمليــات الأمنيــة طبــرق عميــد سامــي إدريــس نصــر مديــر أمــن طبــرق لضبــط الشــارع العــام ومحاربــة كافــة الظواهــر السلبيــة وضبــط الأسلحــة والمخالفيــن وتُجــارة المخــدرات وأقــراص الهلوســة وضبــط الخارجيــن علــى القانــون بِالمدينــة.

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الامن، أنه بعــد ورود معلومــات لقــوة فــرض القانــون بمديريــة أمــن طبــرق تفيــد بــان (شخــص مجهــول الهويــة) قــام برمايــة العشوائيــة علــى (7)سبــع أشخــاص أمــام مدرســة خليــل مصطفــي،إثــر ذالــك دخلــو إلــى مركــز طبــرق الطبــي لتلقــى العــلاج لتعرضهــم لإصابــات مختلفــة فــي مختلــف أعضــاءالجســم .

وبعــد التحــرى والتأكــد مــن صحــة المعلومــات ،القــت قــوة فــرض القانــون القبــض علــى المتهــم بالواقعــة وبحوزتــه ســلاح نــاري نــوع خرطــوش وعليــه تــم أحالتــه إلــى قســم البحــث الجنائــي للاستــدلال معــه.

وَبالاِستــدلال معــه تبيَّــن بأنــه يُدعــى:-(مــ.بــ.جــ) ليبــي الجنسيــة بالــغ مــن العمــر (17) سنــة،وَأعتــرف بأنــه قــام برمايــة العشوائيــة علــى سبـ(7)ـع أشخــاص بسبــب مشاجــرة بينهــم ،وإعتــرف بِمــا نُســب إليــه وَتــمَّ وضعــه فِــي الحجــز لاِستكمــال الإجــراءات القانونيــة اللازمــة تمهيــداً لاِحالتــه إلــى النيابــة العامــة للاِختصــاص والتصــرف.