باشاغا يوضح موقفه من محاسبة أو سجن قيادات النظام السابق

كشف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عن موقفه من محاسبة أو سجن قيادات النظام السابق، مؤكداً رفضه أن يُحاسب أو يسجن أي ليبي لأنه من النظام السابق.

وأضاف باشاغا في تصريحات خلال لقاء تلفزيوني، إن المصالحة تتطلب أن يكون هناك عفو عام وألا يكون هناك مسجون سياسي.

واشار باشاغا إلى أنه إذا كان أحد من النظام السابق ارتكب أخطاء شخصية يحاسب عليها، منوهاً إلى أن النظام السابق مرحلة انتهت لكن أنصاره ليبيون ويجب أن نعمل معًا كليبيين.

وقال باشاغا أن المصالحة مع النظام السابق بدأت من حكومة السراج التي ضمت منهم وزراء، مشيراً إلى أن حكومة الدبيبة رئيسها من النظام السابق وهناك عدد من وزرائه من النظام السابق.

ونوه باشاغا إلى إن المصالحة مع النظام السابق بدأت واقعيا وبالنسبة لي شخصيا لا أريد أن يبقى أي ليبي في السجن لأسباب سياسية.

وأكد باشاغا “عانينا لفترة طويلة في عهد القذافي من سجن الكثيرين لأسباب سياسية”.