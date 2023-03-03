بنغازي .. تفاصيل مثيرة في الكشف عن واقعة تزوير بيع تشاركية

تمكن جهاز البحث الجنائي، من ضبط اشخاص قاموا بتزوير إجراءات بيع تشاركية والحصول وفق ذلك على قرض مصرفي تهربوا من سداده في بنغازي .

جاء ذلك بعد تقدم أحد المواطنين بشكوى لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية مفادها تفاجئه بوجود حجز على حسابه المصرفي وبعد استفساره أخبر من قبل إدارة المصرف بأنه أحد أعضاء تشاركية تحصلت على قرض بقيمة (700) سبعمئة ألف دينار من المصرف ولم يتم سداده.

وأفاد الشاكي أنه لا يعلم شي عن تلك التشاركية او القرض ليبدأ مكتب مكافحة الجرائم المالية في التحقيق في الواقعة.

وخلال التحقيق اتضح أن هناك أشخاص استخدموا هوية الشاكي وزوروا توقيعه وتوقيعات أربعة أشخاص آخرين في بيع تشاركية لشخص تقدم عبرها بطلب الحصول على القرض ولم يسدده بعد الحصول عليه.

وبضبط مدير التشاركية المستفيد من القرض والذي اشتراها عبر تلك التوقيعات المزورة أفاد بأنه قام بشراء التشاركية عن طريق شخص أخر بإجراءات تمت في مكتب محرر عقود ببنغازي.

وهنا بدء اعمال التحريات التي افضت لضبط الشخص الذي قام ببيع التشاركية والذي اعترف خلال التحقيق معه بأنه قام بالتوقيع نيابة على عدة اشخاص من أعضاء التشاركية وذلك بدون حضورهم من بينهم شقيقه وصهره كما استخدم توقيعات وهويات أشخاص آخرين ليس لهم علاقة بالتشاركية تم اقحامهم دون علمهم في مجلس إدارة التشاركية المتحصلة على القرض.

وفيما تمت إحالة المتهم مالك التشاركية الجديد المستفيد من القرض متعثر السداد والأخر الذي زور توقيعات المواطنين إلى النيابة العامة صدرت مذكرة توقيف ضد محرر العقود الذي أشرف على عملية بيع التشاركية دون حضور الأطراف وهو ما يخالف القانون.