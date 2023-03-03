حكومة الوحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية في مارس

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اجتماعا مع مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، عادل الذيب، لمتابعة استعدادات الوزارة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2023- 2028، وخطة القطاع الصحي المقترحة للعام 2023.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، إن الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية التي سيُجرى إطلاقها خلال شهر مارس، تهدف إلى رفع كفاءة المستوى الأول من الرعاية الصحية، باعتباره يمثل الأهمية القصوى للمنظومة الصحية، من خلال رفع كفاءة الخدمات الطبية بالعيادات المجمعة، والمراكز والوحدات الصحية، وتطبيق نظام طب الأسرة والإحالة.

وسيجرى تنفيذ الاستراتيجية على ثلاث مراحل لتشمل كل المناطق الليبية، وسينتج عن تنفيذ الاستراتيجية اعتماد رقم صحي لكل مواطن، وسجل صحي إلكتروني.

وقالت الوزارة، إن أبوجناح اطّلع على مراحل تنفيذ خطة القطاع للعام 2023، والتي ستنطلق للمرة الأولى بعد أكثر من 12 سنة، لم يجر خلالها إطلاق واعتماد وتنفيذ أي خطة وطنية لإصلاح القطاع الصحي، وتهدف خطة القطاع إلى إعادة هيكلة النظام الصحي في ليبيا بحيث يكون قطاع الصحة وحدة إدارية واحدة ومتكاملة، وتوزيع الخدمات بين المناطق الصحية الستة وفق الأولويات والتوزيع الجغرافي للسكان.