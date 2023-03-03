وليامز: أهلية المترشحين هي العائق الأساسي أمام استكمال العملية الانتخابية في ليبيا

الوطن| رصد

قالت المستشارة الخاصّة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني وليامز، إن العائق الأساسي أمام استكمال العملية الدستورية والانتخابية في ليبيا هي المسألة الشائكة المتعلقة بمتطلبات الأهليّة لمترشّحي الرّئاسة، مشيرةً إلى المشاركة السابقة من جميع الأطراف الإقليمية المتداخلة والمنظمات الإقليمية كافة في مؤتمر برلين، مما يعني استمرار سريان مفعول مخرجاته على مستوى كبار المسؤولين وعلى مستوى مجموعة العمل الدّولية.

وأضافت وليامز في تصريحات صحفية أن ليبيـا تتعرّض لحملة تضليل كبرى اتضحت ملامحها في ملتقى الحوار الذي عقد في تونس وجنيف، مؤكدةً أن وكالة أبحاث الإنترنت قامت بحملة ضدّ ملتقى الحوار الليبي.