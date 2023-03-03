باتيلي: جميع الجهات الدولية والليبية الفاعلة ستدعم خارطة طريقي

قال المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، إن خارطة الطريق التي أطرحها ستدعمها جميع الجهات الدولية والمحلية الفاعلة داخل ليبيا وخارجها.

وأضاف باتيلي، في تصريحات متلفزة:” نطرح هذه المجموعة من التوصيات التي ستؤدي لخارطة طريق لإجراء الانتخابات عام 2023″.

ولفت إلى أن المؤسسات الشرعية المنتخبة هي ما ستُحقق الاستقرار في ليبيا، وتابع:” كنا نطمح لتحقيق ذلك وهنالك الكثير من التوقعات حول العملية الانتخابية من خلال حوار سياسي”.

وشدد باتيلي، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف معًا لمناقشة أمن العملية الانتخابية وكيفية إجرائها على أفضل وجه.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي لديه دور لدعم الحل الليبي- الليبي والآن هو في مرحلة التطوير.

وأطلق باتيلي، الإثنين الماضي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأكد باتيلي، في مباردته: «يتطلب تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين».

واستطرد باتيلي: «قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، اعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا».