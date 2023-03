ليبيا – أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن سعادتها بلقاء الوفد العسكري الليبي المشترك للفريق رئيس الأركان العامة التابعة للرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول عبد الرزاق الناظوري في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في روما الذي يستضيفه قائد أفريكوم الفريق مايكل لانغلي.

السفارة الأمريكية وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أشارت إلى أن واشنطن تشيد بالتزام الناظوري والحداد بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأيدت السفارة إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى.

