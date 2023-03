“الشركات الروسية مستعدة للعودة إلى ليبيا”.. مبعوث بوتين يصرح:

قال المبعوث الرئاسي الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده مستعدة للاستثمار خارج مجال الطاقة في ليبيا بالانضمام إلى مشاريع تطوير البنية التحتية، وفق قوله.

وأوضح بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، أن موسكو ستشجع الشركات الروسية التي تخطط للعودة إلى السوق الليبي عندما يجري تسوية الوضع في البلاد وضمان الظروف الأمنية، وفق ما أفاده.

وأفاد الدبلوماسي الروسي، بأنهم سيكونون مستعدين للانضمام إلى استعادة البنية التحتية الاقتصادية الحيوية لليبيا بعد الصراع وتطويرها، طبرق قوله.

وقال المسؤول الروسي إن الشركة الأجنبية والروسية اضطرت إلى مغادرة وإنهاء أنشطتها فيها بعد “عدوان حلف شمال الأطلسي”، طبق قوله.

ولفت بوغدانوف إلى أن المؤسسات الروسية مهتمة بالعودة إلى السوق الليبي رغم ما لحق به من عدوان للحلف الأطلسي، بحسب وصفه.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المسؤولين الليبيين أثاروا مرارا عودة الشركات الروسية إلى البلاد، مضيفا أن الأعمال ستشمل تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق، وليس فقط في قطاع الطاقة، وفق قوله.

وقال بوغدانوف إن التعاون الروسي الليبي المشترك يعود لعقود، قبل تطورات العام 2011، خلال عمل العديد من الفاعلين الاقتصاديين الروس في ذلك البلد، وفق ما أفاده.

المصدر: وكالة تاس الروسية

