الطقس في ليبيا.. تذبذب في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، تذبذبا في درجات الحرارة على أغلب المناطق، اليوم الجمعة، مع نشاط لرياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال شرق البلاد وبعض مناطق الجنوب.

وكشفت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، عن أن السحب تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق غرب البلاد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

ففي رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة مساء الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة على أغلب المناطق، وتصل على سرت إلى 28 درجة اليوم.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة.

أما في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة، ولا تتجاوز 19 درجة على غدامس.

وفي الواحات- السرير – تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة.