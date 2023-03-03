بوغدانوف: الشركات الروسية مستعدة للاستثمار خارج مجال الطاقة في ليبيا

الوطن| رصد

أعرب المبعوث الرئاسي الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، عن استعداد بلاده للاستثمار خارج مجال الطاقة في ليبيا بالانضمام إلى مشاريع تطوير البنية التحتية، مؤكداً أن موسكو ستشجع الشركات الروسية التي تخطط للعودة إلى السوق الليبية عندما يجري تسوية الوضع في البلاد.

ولفت بوغدانوف إلى أن الشركات الأجنبية والروسية اضطرت إلى مغادرة وإنهاء أنشطتها في ليبيا بعد “عدوان حلف شمال الأطلسي”، منوهاً إلى أن المسؤولين الليبيين أثاروا مرارا أهمية عودة الشركات الروسية إلى البلاد، ومضيفا أن الأعمال ستشمل تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق، وليس فقط في قطاع الطاقة.

وشدد بوغدانوف، على أن التعاون الروسي الليبي المشترك يعود لعقود، قبل تطورات العام 2011، خلال عمل العديد من الفاعلين الاقتصاديين الروس في ليبيا.