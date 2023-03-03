دهان: من يعتقد أن لباتيلي قدرة فعلية على زحزحة المعضلة الليبية فهو واهم ومغيب

وصف الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي السابق لدى حكومة فائز السراج، الصادق دهان، من يعتقد أن للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي قدرة فعلية على زحزحة المعضلة الليبية بأنه واهم ومغيب.

وقال دهان في تدوينة عبر “فيسبوك”: “مغيب فعلا، الاعتقاد بأن (لباتيلي) رغبة شخصية، أو قدرة فعلية على زحزحة المعضلة الليبية قيد فتلة سواء سلبا أو إيجابا”.

وأضاف أن “من اعتقد ذلك فهو (مغفل موهوب)، وسيرى ذلك بأم عينه وأبيه”.

وأطلق باتيلي، الإثنين الماضي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأكد باتيلي، في مباردته أن تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين.

واستطرد باتيلي: «قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، وفي هذا الصدد، أعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا».