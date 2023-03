توحيد الجيش.. واجراء الانتخابات خلال العام الجاري.. أبرز تصريحات باتيلي ونورلاند لمعهد الولايات المتحدة للسلام

ليبيا – أبدى عدد من المعنيين بتطورات الأزمة الليبية وجهات نظرهم المختلفة بعد تقديم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إحاطته الأخيرة بجلسة لمجلس الأمن الدولي.

وجهات النظر التي جمعتها سلسلة مقابلات إعلامية أجراها “معهد الولايات المتحدة للسلام” وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد عبر من خلالها “كان دزدار” مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية التركية وباتيلي وسفير واشنطن ومبعوثها الخاص في ليبيا “ريتشارد نورلاند” عن آرائهم حول الوضع الحالي للأزمات السياسية والأمنية.

وخلال سلسلة المقابلات الإعلامية ناقش الـ3 العقبات المعترضة لتطوير عملية انتخابية شفافة ذات مصداقية وما يمكن للمجتمع الدولي فعله دعما لليبيين مستقبلا في ظل استمرار صمود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم المتيح للبلاد اتخاذ خطوة تالية نحو مدى طويل من الاستقرار بمعالجة أزمة الشرعية المؤسسية.

ووفقا لآراء “دزدار” وباتيلي ونورلاند ستبقى البلاد مكافحة لقضايا حاسمة في قلب الصراع مثل الثروة النفطية الهائلة وكيفية توزيعها فمن دون ثقة الجمهور بهيئات صنع القرار فالقيادة المنتخبة ديموقراطيا أفضل طريق للمضي قدما رغم كون الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعيدة المنال وسط مأزق سياسي وعسكري.

وقال “دزدار” خلال مقابلته الإعلامية:”تعاملت كثيرا مع الشأن الليبي وبالنسبة لنا في تركيا لدينا مصلحة كبيرة في الاستقرار الدائم في ليبيا لأننا نتشارك معها تاريخا طويلا جدا ولدينا تفاعلا ضخما فتركيا الوجهة الأولى لليبيين اليوم والشريك التجاري الأول لهم ونود أن يكون لدينا بلد مستقر”.

وتابع “دزدار” قائلا:”ولنتمكن أيضا بذلك الاستقرار من تطوير الإستراتيجيات والاستثمار أكثر والمساهمة بشكل أكبر وللقيام بذلك يجب أن يكون لدينا حكومة منتخبة قوية قائمة حتى نتمكن من الإصلاح وحل الإشكالية العالقة ما يحتم على الليبيين بذل المزيد من الجهود فالأمر ما زال بعيدا حاليا”.

وأضاف “دزدار” بالقول:”رغم الهدوء السائد حاليا تبقى الإشكاليات قائمة والاستحقاقات الانتخابية بعيدة المنال رغم تعيين الأمم المتحدة مبعوثها الجديد عبد الله باتيلي الحائز على دعمنا الكامل فهو يقوم بالكثير قياسا بالأشهر الـ4 الماضية إذ باشر بمهامه في أكتوبر الفائت وهو الآن في مرحلة تطوير أفكار معينة”.

وقال “دزدار”:”الليبيون يمتلكون ليبيا ونحن فقط جهات فاعلة تحاول المساهمة والدعم للوصول إلى استقرار دائم والآن هناك طريق مسدود يتمثل في الجمود والافتقار إلى الشرعية في كل مؤسسة في إطار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد”.

واختتم “دزدار” بالقول:”وبالنسبة لنا يتم الإصلاح عبر اللجوء إلى صندوق الاقتراع حتى تتمكن من إحضار الناس للتصويت ووضعهم في صورة حل مشكلة الشرعية هذه والوضع في البلد بشكل عام يسير باتجاه إعدادها لمستقبل أكثر استقرارية واستقرار دائم”.

وبالانتقال إلى باتيلي الذي قال:”من المهم أن تكون للمؤسسات شرعية من خلال العملية الانتخابية ولقد كنت أطمح إلى هذا وهناك الكثير من التوقعات حول هذه العملية وبالحوار السياسي والإرادة السياسية يجب أن يجتمع جميع أصحاب المصلحة معا لمناقشة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتأمينها”.

وأضاف باتيلي قائلا:”بأفضل السبل يمكننا القول أن مدينون بإجراء العملية الانتخابية وبالطبع للمجتمع الدولي دور يلعبه لكن يجب أن يدعم هذا الحل الليببي الخالص ولي مجموعة توصيات ستقود لخارطة طريق إجراء الاستحقاقات الانتخابية في العام 2023 بدعم من قبل جميع الفاعلين على حد سواء في ليبيا وخارجها”.

بدوره قال نورلاند:”عندما تتحدث عن التحديات أعتقد أولا وقبل كل شيء علينا إدراك التحدي المتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي والتأكد من أنه ليس هناك استئناف للعمليات العسكرية بين الأطراف المختلفة والأولوية الثانية والتحدي الآخر هو قضية إدارة توزيع الثروة النفطية”.

وبين نورلاند قائلا:” بالنظر لارتفاع أسعار النفط تتحصل ليبيا على أموال كبيرة في كل يوم ومع ذلك فإن آليات توزيعها بشفافية لمنح المنفعة للجمهور وليس فقط المصالح الضيقة تحتاج لكثير من العمل ونحاول مساعدة الليبيين لإنشاء هذا والعمل جار فجانب كبير من الصراع المتجذر مرده عدم توزيع الموارد بالتساوي”.

وأوضح نورلاند بالقول:”ومن حيث الخطوات الملموسة التي يمكن اتباعها للتعامل مع هذه التحديات وعلى الجنبة الأمنية نريد دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في الشرق والغرب لإنشاء جيش موحد وضباط وجنود كل جانب يستطيعون معالجة بعض القضايا في الجنوب”.

وقال نورلاند:”مجموعة العمل الأمنية في إطار عملية برلين تتابع هذه الجهود وموقفنا هو دعم الأمم المتحدة وتسهيلها ووساطتها وعلى الليبيين في النهاية امتلاك زمام المبادرة وقيادة الأمور رغم إعلان كثير منهم عجزهم عن هذا من دون دعم المجتمع الدولي وهنا تكمن مشاركتنا معا”.

ترجمة المرصد – خاص

