خلال لقائهما في روما.. الولايات المتحدة تشيد بـ”التزام” الحداد والناظوري

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بما وصفته “التزام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالمنطقة الغربية محمد الحداد ونظيره بالمنطقة الشرقية عبدالرازق الناظوري، بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية”، وفق تعبيرها.

جاء ذلك خلال مشاركتهما في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة بالعاصمة الإيطالية روما باستضافة قائد قوات “أفريكوم” الأمريكية الجنرال مايكل لانجلي.

وجددت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر تغريدة لسفارتها في ليبيا، تأييدها إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى، وفق ما أفادته السفارة.

يذكر أن الحداد قد استقبل الناظوري في طرابلس خلال يوليو 2022 قادما على رأس وفد ممثلي قوات حفتر في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5”.

وكان الحداد قد التقى مطلع فبراير 2022 بقائد الأفريكوم على هامش مشاركته ووفد مرافق له، في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة إفريقيا.

فيما حث الحداد وقائد الأفريكوم، خلال ما سمي “مناورات الأسد الإفريقي” بالمغرب في يونيو 2021، على ضرورة انسحاب المرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا على الفور، وفق قولهما.

