روسيا: مستعدون للاستثمار في ليبيا خارج مجال الطاقة

أكد المبعوث الرئاسي الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، استعداد بلاده للاستثمار خارج مجال الطاقة في ليبيا بالانضمام إلى مشاريع تطوير البنية التحتية.

وأضاف بوغدانوف، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن موسكو ستشجع الشركات الروسية التي تخطط للعودة إلى السوق الليبي عندما يجري تسوية الوضع في البلاد وضمان الظروف الأمنية.

وقال بوغدانوف، أنهم سيكونون مستعدين للانضمام إلى استعادة البنية التحتية الاقتصادية الحيوية لليبيا بعد الصراع وتطويرها، مشيرا إلى أن الشركة الأجنبية والروسية اضطرت إلى مغادرة وإنهاء أنشطتها فيها بعد أحداث 2011.

وأشار بوغدانوف، إلى أن المؤسسات الروسية مهتمة بالعودة إلى السوق الليبي رغم ما لحق به من عدوان للحلف الأطلسي.