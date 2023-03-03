مخدر خطير يهدد الشباب .. والأجهزة الأمنية تضبط 200 جرعة منه

الوطن| رصد

ضبطت الأجهزة الأمنية، من مرتبات مكافحة المخدرات ومكتب التحري في المنطقة الشرقية، 200 جرعة من نوع مخدرات خطير جداً، يسمى “قطرة الروج” كانت في طريقها إلى مدينة بنغازي.

وأوضح رئيس الغرفة الأمنية في مناطق الجبل الأخضر، اللواء خالد البسطة، أن هذا النوع يهدد جيلا بأكمله، ويتسبب بغياب الوعي وعدم الإدراك للأفعال، والهلوسة، وفقدان التفكير، وتصل مدة تأثيره على المتعاطي لأسبوع أو أكثر، مما يعرض المجتمع لخطر ارتكابه جرائم مختلفة.

وأكد اللواء البسطة، أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد، استجابة لكل التعليمات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، في هذا الخصوص.