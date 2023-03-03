المنصوري: التعديل الدستوري الـ13 لا قيمة له

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري، إن التعديل الدستوري الـ13 الذي صوت عليه مجلس الدولة الاستشاري، كسابقة الـ12 لا قيمة له.

وأضاف المنصوري، في تصريحات صحفية، أن العبرة في إجراء التعديل من حيث ضرورة موافقة مجلس الدولة قبل إقراره وليس بعد إقراره وإصداره”.

ولفت المنصوري، إلى أن المبعوث الأممي لم يعط أي قيمة للتعديل الدستوري الـ13 كما ورد في إحاطته.

ونوه بأن بيان مقرر مجلس الدولة بلقاسم دبرز، أكد أن الجلسة انعقدت بغير نصاب يطلق رصاصة الرحمة على مجلس الدولة ويلحقه بمجلس النواب”.

وكان مجلس الدولة، عقد أمس الخميس، جلسة طارئة برئاسة “خالد المشري” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وصوت خلالها، بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس، كما تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة.