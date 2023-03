المنفي: نتطلع إلى الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة التي تشهدها ليبيا

ليبيا – شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في فعاليات قمة “مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز” التي احتضنتها عاصمة أذربيجان باكو.

ووفًقا لمتابعات صحيفة المرصد، بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي نقل عن المنفي تأكيده في كلمته خلال فعاليات القمة المخصصة لمناقشة موضوع فترة ما بعد جائحة كورونا تطلع ليبيا إلى الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد، في وقت لا بد فيه من تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين.

وأضاف المنفي: إن هذا التعاون مفض للحد من آثار هذه الجائحة على مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية. مؤكدًا أن كورونا تهدد الدول الفقيرة والأقل نموًا والمارة بصراعات مسلحة وحالة من عدم الاستقرار والمحتاجة إلى النهوض بأنظمتها الصحية الهشة.

