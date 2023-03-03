موضحاً موقفه من المجموعات المسلحة.. باشاغا: هذا ما اكتشفته حينما ذهبت إلى بنغازي وألتقيت “حفتر”

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، أنه عندما ذهب إلى #بنغازي والتقى المشير خليفة حفتر اكتشف أن الليبيين مهما تقاتلوا يمكن أن يتصالحوا.

وأضاف باشاغا في تصريحات خلال لقاء تلفزيوني، أنه لو رفع المجتمع الدولي يده عن حكومة الدبيبة سترحب كل الدول بحكومتنا فورًا.

واكد باشاغا أن المؤسسة العسكرية قطعت شوطا كبيرا وهناك توافق كبير في لجنة 5+5 لتوحيد الجيش، مضيفاً أن هناك تنسيق أمني على مستوى عال جدا وزيارات متبادلة بين القيادات العسكرية الشرقية والغربية، وكذلك المجموعات المسلحة.

واشار باشاغا إلى أن حوارات توحيد المصرف المركزي قطعت شوطًا جيدًا وستنتج نتائج جيدة، مؤكداً إن هنالك اتصال بين رئيسي ديوان المحاسبة في المنطقتين الشرقية والغربية والآن هما على وئام وتوافق كامل.

وقال باشاغا أن من يمتلك اتصال أكبر مع المليشيات المسلحة هو من يمتلك سيطرة على الأرض وكانت هناك خطوات جيدة في هذا الملف في عهد حكومة السراج، مضيفاً “عندما جاءت حكومة الدبيبة للأسف اتخذت المال سبيلاً لكسب الولاءات”.

ونوه باشاغا إلى إن هناك اتصالات الآن بين الأمم المتحدة بتنسيق مع قيادات في الشرق وبين قيادات المليشيـات في الغرب، مشدداً على أن بعض المجموعات المسلحة في الغرب قامت بدور في حفظ الأمن بالمنطقة الغربية وفي طرابلس بالذات .

ونوه باشاغا إلى أنه في حالة هناك حكومة وطنية حقيقية يمكن إصلاح وضع المجموعات المسلحة لتكون طيعة للدولة لأن هناك تجاوزات تقوم بها.