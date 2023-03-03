بريطانيا تؤكد دعمها مقترح باتيلي بشأن الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكدت بريطانيا، اليوم الجمعة، دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، لدعوة الأطراف الليبية المعنية للاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت سفارة بريطانيا لدى ليبيا في تغريدة لها، إن “الليبيين يستحقون اليقين والإيمان بمؤسساتهم”.

وحضت بريطانيا قادة ليبيا على احترام الضرورة إلى التسوية، والاتفاق على شروط الانتخابات واحترام نتائجها.

وكان قد أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال إحاطته إلى مجلس الأمن، الإثنين الماضي، عن خطته الرامية إلى دفع العملية السياسية والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023.

وتهدف الخطة إلى تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.

تدعم 🇬🇧 خطة @Bathily_UNSMIL لدعوة الأطراف المعنية الليبية للاتفاق على الخطوات التالية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. الليبيون يستحقون اليقين والإيمان بمؤسساتهم. يجب على القادة 🇱🇾 أن يحترموا الضرورة إلى التسوية: يجب أن يتفق الجميع على شروط الانتخابات واحترام النتائج. https://t.co/w3bREu8ROc — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) March 3, 2023