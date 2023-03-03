مبعوث بوتين: نشجع الشركات الروسية للعودة إلى السوق الليبية

أعرب المبعوث الرئاسي الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، عن استعداد بلاده للاستثمار خارج مجال الطاقة في ليبيا بالانضمام إلى مشاريع تطوير البنية التحتية.

وقال بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، إن موسكو ستشجع الشركات الروسية التي تخطط للعودة إلى السوق الليبي عندما يجري تسوية الوضع في البلاد وضمان الظروف الأمنية.

وأضاف بوغدانوف، أنهم سيكونون مستعدين للانضمام إلى استعادة البنية التحتية الاقتصادية الحيوية لليبيا بعد الصراع وتطويرها.

ولفت إلى أن الشركة الأجنبية والروسية اضطرت إلى مغادرة وإنهاء أنشطتها فيها بعد “عدوان حلف شمال الأطلسي”.

وأشار بوغدانوف، إلى أن المؤسسات الروسية مهتمة بالعودة إلى السوق الليبي رغم ما لحق به من عدوان للحلف الأطلسي.

وأكد أن المسؤولين الليبيين أثاروا مرارا عودة الشركات الروسية إلى البلاد، مضيفا أن الأعمال ستشمل تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق، وليس فقط في قطاع الطاقة.

وشدد بوغدانوف، على أن التعاون الروسي الليبي المشترك يعود لعقود، قبل تطورات العام 2011، خلال عمل العديد من الفاعلين الاقتصاديين الروس في ذلك البلد.