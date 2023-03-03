سفارة أمريكا تحتفي بلقاء قائد افريكوم مع الناظوري والحداد

أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن سرورها للقاء رئيس قائد القوات الأمريكية في افريقيا “افريكوم” مع رئيسي أركان الجيش الليبي وقوات حكومة الوحدة في روما.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي الوفد العسكري الليبي المشترك للفريق أول حداد والفريق أول ركن الناظوري في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في روما، والذي يستضيفه قائد أفريكوم الفريق لانغلي”.

وأضافت السفارة في تغريدتها، أن الولايات المتحدة تشيد بالتزامهما بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتؤيد إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى، كما تواصل الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

يشار إلى أن عبدالراق الناظوري، ومحمد الحداد، لبيا دعوة الأفريكوم لاجتماع قادة أركان الجيوش الافريقية، الذي نظمته في العاصمة الإيطالية روما، وبتواجدهما معا تكون ليبيا قد شاركت بقائدي أركان ترأسا معا وفد مشترك.