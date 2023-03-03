ستيفاني: ملتقى الحوار الليبي تحت إشرافي تعرض لحملة تضليل

اعتبرت المستشارة الخاصّة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيـا ستيفاني وليامز، أن العائق الأساسي أمام استكمال العملية الدستورية والانتخابية هي المسألة الشائكة المتعلقة بمتطلبات الأهليّة لمترشّحي الرّئاسة.

وقالت ستيفاني ويليامز، في تصريحات صحفية:” في مؤتمر برلين جلبنا الأطراف الإقليمية المتدخّلة وجلبنا جميع المنظّمات الإقليمية، ولا تزال مخرجاته فعّالة على مستوى كبار المسؤولين وعلى مستوى مجموعة العمل الدّولية” .

وأكدت أن ليبيـا تتعرّض لحملة تضليل كبرى هذا ما حدث بملتقى الحوار الذي عقدناه في تونس وجنيف، وقد ثبت أن وكالة أبحاث الإنترنت قامت بحملة ضدّ ملتقى الحوار الليبـي”، على حد تعبيرها.