دبرز لـ المشري: جلستكم وتصويتكم على التعديل الدستوري الـ13 باطلان قانونًا

ليبيا- اعترض مقرر مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز على انعقاد جلسة المجلس الاستعجالية الممررة للتعديل الدستوري الـ13 في الـ2 من مارس الجاري.

بيان صدر عن دبرز حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أكد من خلاله أنه وحسب النظام الداخلي لمجلس الدولة الاستشاري يتحقق نصاب الجلسة قبل انقضاء ساعتين من الموعد المحدد لانعقادها، مشيرًا إلى إن هذا الأخير المعلن عن الجلسة محل الخلاف هو الـ11 صباحًا.

وأضاف البيان بالتأكيد على بلوغ عدد الموقعين لحضور الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا 61 عضوًا فقط، ما يعني أن النصاب لم يتحقق في الوقت القانوني المحددفي النظام الداخلي للمجلس، مؤكدًا مضي رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري فيها والتصويت خلالها رغم افتقارها للنصاب القانوني.

وتابع البيان: إن هذا بالمجمل مفضٍ لبطلان الجلسة والتصويت قانونًا وعدم الاعتداد بهما. معربًا عن الأسف لخرق النظام الداخلي الواضح مضافا لخروق أخرى تخص الموضوع المصوت عليه ومنها انفراد مجلس النواب بنشره في الجريدة الرسمية بالتجاوز لمجلس الدولة الاستشاري ما يعني أن مناقشته بلا معنى أو جدوى.

