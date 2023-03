طموح إيطاليا في النفط الليبي مهدد بـ”فاغنر” وخلاف عون وبن قدارة

قال موقع جي آي إس إن هناك تعقيدات لطموحات إيطاليا في أن تصبح مركزًا للطاقة الإفريقية، على رأسها غياب وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، عن توقيع اتفاقية إيني الإيطالية مع المؤسسة الوطنية للنفط، وفق إفادته.

وأَضاف الموقع، في تقرير بعنوان “ليبيا تكشف عقبات إيطاليا في مجال الطاقة في البحر المتوسط” أن الحضور الروسي في ليبيا، بواسطة مجموعة فاغنر، قد يجعل النفط البري أكثر صعوبة، بحسب وصفه.

وتوقع الموقع حدوث مشاكل مستقبلية تلحق الاتفاقية “رغم نغمات انتصار رئيسة الوزارة الإيطالية جورجا ميلوني”، مضيفا أن ذلك بسبب “انقسام البلاد مع حكومتين متنافسين إحداهما لم تعترف بالاتفاقية”، وفق الموقع.

يذكر أن اتفاقية الغاز بين المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “إيني” الإيطالية قد أثارت جدلا بين وزير النفط والغاز “محمد عون” الذي وصف الاتفاق بالمخالف للقانون، معترضا على زيادة حصة الشركة الإيطالية إلى 37% بما يتعارض مع اتفاقية 2008 بين ليبيا وإيطاليا.

المصدر: جي آي إس ريبورت + ليبيا الأحرار

