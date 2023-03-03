سفارتا بريطانيا وأمريكا ترحبان بمبادرة باثيلي

أكدت سفارتا بريطانيا وأمريكا لدى ليبيا، في سياقين منفصلين دعمهما لمبادرة رئيس البعثة الأممية في ليبيا عبدالله باثيلي، التي طرحها خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا، في تغريدة لها إن بريطانيا تدعم خطة‪المبعوث الأممي لدعوة الأطراف المعنية الليبية للاتفاق على الخطوات التالية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضافت السفارة، “الليبيون يستحقون اليقين والإيمان بمؤسساتهم. .. يجب على القادة الليبيين أن يحترموا الضرورة إلى التسوية.. يجب أن يتفق الجميع على شروط الانتخابات واحترام النتائج.

ومن جانبها قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إن “مقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باثيلي لآلية تمكن الانتخابات يحفز الجسم السياسي الليبي، وسوف يبنى على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل الى قاعدة قانونية للانتخابات.“

واضافت “نحن نحث القادة الليبيين الرئيسيين على التعاطي مع مخطط المبعوث الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة بطريقة بناءة... تمثل هذه اللحظة فرصة لهم لإظهار أنهم فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي”.