ليبيا – أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري بيانًا للرد على آخر صدر عن مقرر المجلس بلقاسم دبرز حول عقد جلسة طارئة في الـ2 من مارس الجاري.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أوضح أنه يأتي لتوضيح تشكيك دبرز في قانونية جلسة الاستشاري واللبس الحاصل بشأن ما تنص عليه اللوائح الداخلية للمجلس فيما يتعلق بآلية انعقاد الجلسات، ووفقًا لما جاء في الباب الخامس الفصل الأول المعنون بنظام الانعقاد.

وبحسب هذه الآلية، فإن الجلسات العادية لمجلس الدولة الاستشاري نظمتها المادة الـ55 لتكون يوم الإثنين الموافق للأول من كل شهر، على أن تبدأ في الساعة الـ10 صباحًا وأن يتم انتظار النصاب لمدة ساعتين وأن تعقد في اليوم التالي بثلث الأعضاء، في وقت تم فيه تنظيم الجلسات المستعجلة بالمادة الـ56.

وتابعت الآلية بالإشارة إلى أن الدعوة إلى المستعجل من الجلسات تتم من الرئيس أو بناء على طلب موقع من 50 عضوًا، ليتم خلالها، وهو ما ينطبق على جلسة الـ2 من مارس الجاري الاستثناء مما ورد في المادة الـ55، ما يعني جواز انتظار النصاب لأكثر من ساعتين لطبيعة الجلسة الاستعجالية.

وأشار البيان إلى أنه ووفقًا للآلية معرض الرد تعد جلسة الـ2 من مارس الجاري قانونية تمامًا ومكتملة النصاب منتهية بالتصويت بخيار “نعم” على التعديل الدستوري الـ13 بأصوات أغلبية الحاضرين، في وقت يحق فيه للمعترض على قانونيتها اللجوء للدائرة الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا للفصل في النزاع.

ووفقًا للبيان، يتمثل موقف مجلس الدولة الاستشاري من الناحية القانونية بالقبول بالتعديل والضمي في تشكيل لجنة إعداد القوانين، مع الإعراب عن الأمل في عمل كل الليبيين بشكل جاد وحقيقي في اتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نوفمبر المقبل.

Shares

The post الاستشاري ردًا على دبرز: جلستنا قانونية وعلينا إجراء انتخابات قبل نوفمبر المقبل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية