بعد توقف دام 9 سنوات.. انطلاق الرحلات الجوية بين أثينا وبنغازي

بدأت شركة “ماراثون إيرلاينز” اليونانية في تسيير رحلاتها الجوية بين أثينا ومدينة بنغازي الليبية، تمهيدا لإطلاق عملية للرحلات التجارية بداية من الشهر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ توقف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي منذ العام 2014.

وقالت شركة الطيران اليونانية في بيان لها، إن الرحلات ستكون بواقع رحلة واحدة في الأسبوع من بنغازي مبدئيا، ومن المقرر أن تكون الرحلات كل إثنين وخميس أسبوعيا بدءا من 21 أبريل المقبل.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية، في وقت سابق، بأنه سيجري إطلاق خط جوي أثينا – بنغازي – أثينا، وعلى وجه التحديد، ستقوم شركتا الطيران اليونانيتان (إير ميديترانيان) و(ماراثون إيرلاينز) بتشغيل هذه الرحلات.