بريطانيا تعلن دعمها لـ«خطة باتيلي» وتدعو جميع القوى الليبية للاتفاق على إجراء الانتخابات

الوطن| رصد

أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا، دعمها خطة الممثل الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لدعوة الأطراف الليبية المعنية للاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشيرة إلى ضرورة مساعدة الليبيين على إنتاج حالة من اليقين ومن الإيمان بمؤسساتهم، وداعيةً جميع الأطراف إلى احترام ضرورة التسوية.

يذكر أن خطة باتيلي تضمنت مقترحاً بتشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون، على أن تضم اللجنة ممثلين عن جميع المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب.