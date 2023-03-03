شكشك يتابع إشكاليات الإمداد الدوائي لمرضى الأورام والضمور العضلي

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع المدير الإقليمي لشركة ROCH وعدد من المسؤولين مذكرات التفاهم المبرمة بين الشركة والبرنامج الوطني للسرطان، والمتعلقة بالدعم الفني وتوفير الأدوية الخاصة بمرض الأورام والتشخيص المبكر، وإنشاء المنظومات الالكترونية التي تعنى بالمراكز.

وناقش الاجتماع مذكرة التفاهم مع جهاز دعم الخدمات العلاجية، بشأن الإمداد الدوائي لمرضي الضمور العضلي، وتقديم الخدمات المجانية، والمتمثلة في التدريب وخاصة العلاج الطبيعي.

كما تم التطرق الاجتماع إلى الإجراءات المالية الخاصة بجهاز الإمداد الطبي لصالح الشركة للسنوات السابقة، وفرص الشراكة، ووضع الخطط للمساعدة في تحسين الأداء، بالإضافة إلى سبل تسجيل الأصناف الحديثة غير المسجلة بالقائمة النمطية للأدوية بإدارة الصيدلة.

واتفق المجتمعون على وضع أسس لمبدأ الشراكة، ومساعدة الشركة للدولة في تقديم كافة أنواع الدعم الفني خاصة في التدريب، ورفع كفاءات وقدرات مراكز الأورام والأقسام الخاصة بالضمور العضلي بالمستشفيات وبنود الإمداد الدوائي، وبأسعار تنافسية مناسبة اضافة الى تقديم الشركة لرؤيتها في تحسين الخدمات الصحية كافة، بما يفضي لتوطين العلاج بالداخل، وتوفير أفضل السبل لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.