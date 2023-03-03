في إطار توحيد المصرف.. إدارات مركزي طرابلس وبنغازي تجتمعان في تونس

العنوان-تونس

احتضنت العاصمة التونسية، اليوم الجمعة، لقاء جمع بين إدارات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي.

وقال مصرف ليبيا المركزي، إن الاجتماع يأتي تعزيزا للتعاون والاستمرار في عملية التوحيد بين المصرف في طرابلس وبنغازي.

وأوضح مركزي طرابلس أن اللقاء عقد في أجواء إيجابية، وجرى خلاله تبادل وجهات النظر ومناقشة عديد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق المشاركون على عقد مزيد اللقاءات المشتركة في ليبيا داخل مقرات المصرف المركزي، وعلى هامش اللقاء، شارك المشاركون في ورشة عمل تنظمها الوكالة الأمريكية للتنمية.