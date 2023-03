العريبي: التعديل الدستوري الـ13 بات نافذًا وقاطعًا لطريق التدخلات الخاريجة

ليبيا – أعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيس العريبي عن ترحيبه بتصويت مجلس الدولة الاستشاري بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13.

العريبي أشاد في تصريح صحفي مقتضب نقله عنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق واطلعت عليه صحيفة المرصد بتصويت المجلس الاستشاري بالموافقة على ما أقره مجلس النواب.

وأضاف العريبي أن هذا التعديل بات نافذًا، ما يقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

