القائم بأعمال السفير الفلسطيني: “علي العابد” دخل عبر السلطات الفلسطينية وزار الاقصى كونه مكاناً مقدساً لكل المسلمين

صرح القائم بأعمال السفير الفلسطيني في ليبيا محمد رحال ، أنه وجه دعوة لوزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا لزيارة رام الله تنفيذا للاتفاقية الموقعة في فبراير الماضي، وزار الأراضي الفلسطينية والتقى نظيره هناك.

وأضاف رحال في تصريحات نشرتها منصة فواصل، أن الوزير علي العابد دخل عبر السلطات الفلسطينية فقط، ولا علاقة للحكومة الإسرائيلية بهذه الزيارات أو الإجراءات التي تخص السلطات الفلسطينية.

وقال رحال أن وزير العمل والتأهيل زار المسجد الأقصى بصفته وزيرا مسلما زار مكانا مقدسا لكل المسلمين والعرب في كل مكان وزيارته جزء من عقيدة المسلم.

ونوه رحال، إلى إنه وقعت 5 مذكرات تفاهم في فبراير 2022 خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني إلى طرابلس، منها اتفاقية تخص العمالة الفلسطينية في ليبيا.

وأشار رحال إلى أنه جرى التفاهم والاتفاق على أن ترسل ليبيا وفدا من غرفة التجارة لزيارة رام الله والاطلاع على المنتجات الفلسطينية والمصانع الفلسطينية، وجرت زيارة الوفد بالفعل ولقاء الرئيس الفلسطيني.

ؤاكد رحال أن الجالية الفلسطينية في ليبيا موجودة منذ 40 عاما وهي موزعة على كل المناطق الليبية وتقدر بحوالي من 40 إلى 50 ألف فلسطيني.

وشدد رحال على أن العلاقات الليبية الفلسطينية تاريخية ودعم ليبيا لفلسطين مستمر، وزيارة عدة وفود لرام الله يحمل دلالات سياسية لكسر الجمود وتأكيد التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال رحال أن لجنة فنية فلسطينية مشكلة من وزارتي الاقتصاد والعمل ستزور العاصمة طرابلس قريبا لإجراء لقاءات مع نظيرتهما في ليبيا للبدء في تنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع الحكومة الفلسطينية.

ووفقا لرحال، ستقوم اللجنة الفنية المشتركة ببحث احتياجات السوق الليبي وتحديد طبيعة المهن والحرف المطلوبة من قبل الجانب الليبي وكذلك تحديد مستوى الدخل والرواتب.