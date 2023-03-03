باريس .. التحقيق مع وزير داخلية الدبيبة لحيازته أموال غير قانونية

أعلنت مصادر إعلامية، أن سلطات مطار باريس، أوقفت وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، اليوم الجمعة على خلفية حياته لمبلغ مالي نقدي مخالف للقانون.

ونقل موقع «بوابة الوسط» عن مسؤول غربي، أن مبلغا ماليا كبيرا ضبط مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة المكلف، عماد الطرابلسي، لم يصرح به لدى وصوله مطار باريس اليوم الجمعة.

وقامت السلطات الفرنسية بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة الطرابلسي لمحالفته للإجراءات القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، ويرجح أن يتم استدعاء “الوزير” أمام قاضي التحقيق الفرنسي خلال 48 بعد إثبات محل إقامته بباريس.

يشار إلى أن عماد الطرابلس الذي كان يقود إحدى المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، كلفه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وزيرا “مكلفا” للداخلية منذ نوفمبر من العام الماضي، ولايزال يشغل هذا المنصب حتى الآن.