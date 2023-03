عريفة: على مجلسي النواب والدولة الرضى بالحد الأدنى من التوافق

ليبيا – رحب عضو مجلس النواب محمد عريفة بتصويت مجلس الدولة بالموافقة على الإعلان الدستوري الثالث عشر.

عريفة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين طالب المجتمع الدولي باحترام خطوة مجلس الدولة واعتبار اتفاق المجلسين على التعديل الدستوري أساسا لحل ما تبقى من خلافات.

ودعا المجلسين إلى المضي في إنهاء اتفاقهما بتشكيل لجنة مشتركة تُعنى بالقوانين الانتخابية.

عريفة رأى أن على المجلسين الرضى بالحد الأدنى من التوافق بخصوص القوانين الانتخابية وأن يقدما التنازلات لذلك.

