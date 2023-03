تزامنا مع جدل التعديل الدستوري الـ13.. الولايات المتحدة وبريطانيا تجددان دعمهما لمبادرة “باتيلي”

جددت السفارتان البريطانية والأمريكية في ليبيا دعمهما لدعوة المبعوث الأممي‬⁩ “عبدالله باتيلي” الأطراف المحلية للاتفاق على الخطوات التالية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وعبر تغريدة على تويتر قالت السفارة البريطانية إنه يجب على القادة الليبيين أن يتفقوا على شروط الانتخابات واحترام النتائج، وأن يحترموا ضرورة التسوية، حسب تعبيرها.

يأتي ذلك فيما ذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن دعوة باتيلي لتشكيل لجنة عليا تكمل إجراء الانتخابات، سوف تبنى على التقدم الذي أحرزة مجلسا النواب والاعلى للدولة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية.

وحثت دبلوماسية واشنطن في ليبيا القادة الليبيين الرئيسيين على التعاطي مع مخطط باتيلي بطريقة بناءة، باعتبار أن هذه اللحظة تمثل لهم فرصة لإظهار أن متفانون في خدمة شعبهم.

وتأتي هذه المواقف، وسط إعلان المجلس الأعلى للدولة عقد جلسة طارئة جرى التصويت فيها على التعديل الدستوري 13، وسط خلاف بين الأعضاء حول مدى قانونية إجراءات الجلسة بشأن توفر النصاب من عدمه.

