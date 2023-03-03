الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة النفط الليبية

زار الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم فيصل والوفد المرافق، مؤسسة النفط الليبية، والتقى عدداً من أعضاء مجلس إداراتها والمدراء العامون ومدراء الإدارات بالمؤسسة.

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط، إن أعضاء مجلس الإدارة أكدوا خلال أن المؤسسة الوطنية للنفط ساعية للوصول إلى المستهدف والمتمثل في زيادة الإنتاج اليومي من النفط بخطط طموحة تم إعدادها للنهوض بصناعة النفط الليبية.

من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة ” أوبك ” عن سعادته بهذه الزيارة مؤكداً أن ليبيا عضواً هاماً في المنظمة.

و دعا في كلمته إلى إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة في المنظمة سواء كان ذلك عبر المنشورات الدورية أو فرص التدريب والتوظيف التي تتاح من حين لآخر والاستفادة منها في نقل الخبرات والنهوض بقطاع النفط الليبي، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار والاهتمام بصناعة الغاز خصوصا وأن ليبيا بها احتياطات غاز كبرى مع المحافظة على مشاريع الاهتمام بالبيئة.

كما أشاد الأمين العام بدور الكفاءات الليبية التي عملت بالمنظمة ودورها الكبير في تسيير العمل بها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كل إمكانيات ” أوبك “مسخرة لخدمة صناعة النفط في ليبيا .

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وأعطى الأمين العام ” لأوبك ” لمحة عن نشاط المنظمة ودورها العالمي في أحداث التوازن في صناعة النفط العالمية بالرغم من كل الصعوبات الدولية التي تواجهها.

وخلال الاجتماع تم مناقشة إمكانية التعاون في الأمور الفنية بين الدول الأعضاء في أوبك وتحقيق الاستفادة من تبادل الخبرات.

واختتمت الزيارة بتقديم عدد من الهدايا والدروع التذكارية لوفد منظمة الدول المصدرة للنفط ” أوبك ” تعبيراً عن امتنان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بهذه الزيارة.