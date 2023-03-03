بعد ضبط مبلغ مالي كبير بحوزته.. الطرابلسي يمثل أمام القضاء الفرنسي خلال يومين

الوطن|رصد

كشف مصدر دبلوماسي غربي عن ضبط مبالغ مالية كبيرة مع وزير الداخلية بالحكومة المنتهية عماد الطرابلسي في مطار باريس صباح اليوم الجمعة.

وأعلن المصدر بأنه تم مصادرة المبلغ المالي لمخالفة الطرابلسي للاجراءات القانونية المتعارف عليها في دولة فرنسا، مؤكدا بأن الطرابلسي سيمثل أمام إحدى القضاة الفرنسيين خلال اليومين المقبلين للتحقيق في الحادثة.

وبين المصدر بأن الطرابلسي لميقر لسلطات المطار بوجود ما يستوجب التصريح به جمركيا عندما سئل عن ذلك من قبل الأجهزة الأمنية.