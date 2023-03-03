ضبط مليون يورو بحوزته.. تفاصيل جديدة في قضية عماد الطرابلسي

كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات الجمركية بمطار شارل ديغول “باريس”، ضبطت مبالغ مالية كبيرة بحوزة وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، اليوم الجمعة.

وبينت المصادر، أن المبلغ الذي صادرته سلطات المطار يتجاوز مليون يورو، كان بحوزة الوزير عند وصوله إلى مطار شارل ديغول مساء يوم أمس الخميس.

وسيمثل الطرابلسي، أمام قاضي التحقيق في باريس، بتهمة الدخول غلى فرنسا، بمبلغ مالي كبير عبر المطار بالمخالفة للقوانين الفرنسية، علاوة على نفيه وجود أي شيء يستوجب التصريح به جمركيًا.

يشار إلى أن عماد الطرابلس الذي كان يقود إحدى المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، كلفه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وزيرا “مكلفا” للداخلية منذ نوفمبر من العام الماضي، ولايزال يشغل هذا المنصب حتى الآن.

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