الغرياني يُعلن “وجوب” انتفاض الليبيين ضد التعديل الـ 13

العنوان-طرابلس

أعلن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، وجوب انتفاض الليبيين ضد القاعدة الدستورية (التعديل الدستوري الثالث عشر) والتي أصدرها مجلس النواب وصوت عليها مجلس الدولة.

ووصف الغرياني القاعدة الدستورية في برنامج الإسلام والحياة التي تبثه قناة التناصح التابعة له بـ “الفضيحة.

وأضاف الغرياني: “إن هذه القاعدة تُظهر إلى أي حد يصل الاستهزاء بالبلد وبأهلها، والضحك على الشعب واستغفالهم، لفعل كل ما يريدون”.

وتابع الغرياني: إن “أعضاء النواب والدولة يأخذون مرتباتهم زورًا دون أي وجه حق، ولو رشح صهيوني نفسه لن يجد أي معترض منهم”، وفق وقوله.

وقال الغرياني إن “النواب والدولة لا يملكون أي شيء من الناحية التشريعية والقانونية، ومع ذلك يملكون مصير البلاد بأيديهم”، حسب قوله.

وطالب الغرياني حكومة الوحدة ومصرف ليبيا المركزي “بعدم صرف مرتبات النواب والدولة، وألا يُطيعوا المجتمع الدولي طاعة عمياء”، وفق تعبيره.

والخميس، أعلن المجلس الأعلى للدولة التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح مكتب الإعلام أن خلال جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، تم التصويت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة.