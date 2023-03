اوحيدة: نأمل من مجلسي النواب والدولة تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر خطوة إيجابية، رغم وجود قوة معرقلة داخل المجلس لا تريد التوافق مع مجلس النواب، وبعيدًا عن التدخلات الخارجية التي تريد فرض نهج معين.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أن مجلس النواب سيتجاوب مع مجلس الدولة بتشكيل لجنة تعمل على وضع القوانين الانتخابية.

وأعرب اوحيدة عن أمله باستكمال كافة الاستحقاقات بين المجلسين، مثل ملف المناصب السيادية، وتشكيل حكومة موحدة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، للمضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

ورأى أن هناك حاجة إلى أن تكون القوانين الانتخابية سلسة لا تقصي أحدًا، ونهاية المطاف يكون الخيار بيد الشعب الليبي حتى تكون نتائج الانتخابات مقبولة.

اوحيدة نوه إلى أن القوانين الانتخابية تُقصي كل من لديه أسباب أخلاقية أو جنائية.

