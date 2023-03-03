المدغيو: هناك تهديدات لأعضاء مجلس الدولة المؤيدين للتعديل الدستوري

توقع عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو توجه أعضاء المجلس الآن لعقد جلسة رسمية، هدفها الأول التصويت على التعديل الدستوري الـ13.

المدغيو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري الأخير هو بمثابة الدعم له فقط، لكن التعديل يعتبر نافذا طالما تم التشاور بين المجلسين، وهو ما نص عليه الاتفاق السياسي.

وأكد أن هناك مظاهرات أمام قاعة الجلسة، وتهديدات لأعضاء مجلس الدولة المؤيدين للتعديل الدستوري وإخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي.

وأشار إلى أن التهديدات ضد الأعضاء وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي مع بعض الزملاء، ما نعتبره تعدّ واضح على الديمقراطية والرأي.

وقال المدغيو: “هذه المجموعات التي تمارس أعمال البلطجة تحت مسمى الثورة، مدفوعة من جهات هي طرف في الأزمة، وتعترض على المضي قدمًا في إجراء الانتخابات وتغيير السلطة التنفيذية”.

المدغيو استبعد أن تتم مناقشة المبادرة التي تقدم بها المبعوث الأممي الأخيرة، كون الجلسة مخصصة فقط للتصويت، وتتم في أجواء مشحونة.