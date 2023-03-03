القبض على طاقم كشك للممنوعات بمنطقة بوهديمة في بنغازي

تزامنا مع الحملة الأمنية الأخيرة التي أطلقها الجيش والشرطة لضبط الأمن في مدينة بنغازي وفرار العديد من تجار المخدرات من منازلهم ومواقعهم أطلق جهاز البحث الجنائي خطة أمنية استهدفت ضبط أولئك المجرمين الهاربين.

ووفق الخطة تمكنت لجنة القبض بإدارة التحقيق بجهاز البحث الجنائي من القبض على (6) أشخاص ليبيين وتشادين كانوا يديرون أحد مواقع بيع المخدرات والمسكرات ” كشك ” في منطقة بوهديمة في مدينة بنغازي.

وجاءت عملية القبض بعد التحصل على معلومات مصدرية تفيد باختباء مجموعة من المطلوبين في أحد المنازل في منطقة الصابري.

والمطلوبين المقبوض عليهم يعمل اثنان منهم وهم من الجنسية التشادية في شباك أحد الأكشاك المسخرة لبيع الممنوعات في بوهديمة مقابل (100) دينار للوردية الواحدة التي تبلغ مدتها ثماني ساعات.

التشاديين المقبوض عليهم كانوا وفق اعترافاتهم يحمل كل منهم سلاح ناري نوع ” كلاشنكوف ” كانوا يستلمونه من صاحب ” الكشك ” تاجر المخدرات أثناء دوامهم.

اما أحد الليبيين المقبوض عليهم فاعترف أن وظيفته تتمثل في نقل الممنوعات من مكان التخزين إلى ” الكشك ” مقابل (30) دينار للنقلة الواحدة فيما يعمل ليبي أخر محاسبا يجمع إيراد بيع الممنوعات نهاية اليوم وأثنين ليبيين آخرين كانت وظيفتهم توصيل الممنوعات للزبائن ” ديلفري”.