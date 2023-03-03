مواطنون من بنغازي يسلمون أسلحتهم إلى شرطة الصابري

العنوان-بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، تسلم مركز شرطة الصابري أسلحة وذخائر من قبل عدد من المواطنين؛ وذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، وتعليمات مدير أمن بنغازي، اللواء نوري الساعدي، بشأن تسليم الأسلحة.

وأشارت إلى أن المواطنين، إبراهيم محمد المغربي، وراف الله جمعة، وعبد الله الرملي قاموا بتسليم أسلحتهم وكمية من الذخائر إلى رئيس مركز شرطة الصابري.

وحث رئيس مركز شرطة الصابري المقدم فرج العشيبي كافة المواطنين على تسليم أسلحتهم قبل انتهاء المدة الممنوحة لتسليم الأسلحة.