الشهوبي يناقش الاستعدادت الحالية لإعادة افتتاح منفذ غدامس البري

ليبيا – عقد وزير المواصلات في حكومة تصريف الأعمال محمد الشهوبي اجتماعًا موسعًا مع وسام الإدريسي وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري وصلاح علي صالح رئيس مركز إدارة تشغيل المنافذ البرية.

المجتمعون استعرضوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات جملة من المواضيع المتعلقة بأوضاع المنافذ البرية والإشكاليات والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل فيها.

وناقش المجتمعون الاستعدادات الحالية لإعادة افتتاح منفذ غدامس البري وما يواجهه منفذ رأس اجدير ومنفذ وازن من صعوبات، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بتطوير أداء المنافذ البرية.

بدوره، أكد الشهوبي في كلمة له أهمية القطاع باعتباره قطاعًا يمثل السيادة البرية، مشددًا على ضرورة التركيز والاهتمام بتطوير أداء المنافذ ومتابعة سير العمل فيها من خلال مركز إدارة تشغيل المنافذ البرية ووضع رؤية استراتيجية واضحة تعمل وفق أسس سليمة تهدف لرفع كفاءة العاملين وتطوير وتحسين أدائهم.

واستعرض المجتمعون الإشكاليات والصعوبات التي تعيق سير عمل المنافذ البرية منها جهاز السكنر وإزالة الأكشاك والمقاهي والمباني المخالفة.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل المنافذ وعلى ضرورة تكثيف العمل من أجل أن تقوم جميع المنافذ بدورها الحيوي، مؤكدًا ضرورة توفير كل ما يلزم من تجهيز وكاميرات وموازيين لضبط الشاحنات المخالفة الأوزان وفقًا للحد المسموح به.

الشهوبي أكد أن هناك رغبة لتحويل المنافذ الرئيسية إلى منافذ تجارية تتوافر فيها كافة المرافق اللازمة لتسير وفقًا لما هو مطلوب.

