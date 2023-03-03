رئيس الخبازين بالمرج: أسعار الدقيق تراجعت والأربع أرغفة بدينار

قال رئيس نقابة الخبازين بمدينة المرج فهمي اقدورة إن أسعار الدقيق انخفضت عن السابق، والمعروض متوفر بكميات وافية وأنواع مختلفة، وهي أسعار محددة من الموردين لا الدولة، وقنطار الدقيق يتراوح بين 240 و 260 حسب نوعه وجودته.

أضاف في تصريحات صحفية أن أربعة أرغفة من الخبز تباع بدينار، والإقبال جيد و مخابز المدينة تعمل وفق طاقتها الإنتاجية، والظروف تحسنت، و الأجهزة الرقابية كالحرس البلدي تؤدي دورها في المتابعة والكشف عن النظافة العامة والشهادات الصحية وغيرها، و لا حديث يذكر في المنطقة عن مادة برومات البوتاسيوم، ومخابز المدينة خالية منها.