الحاجي: الدبيبة ضحك عليكم وعلى الليبيين يا ثوار من أجل البقاء في السلطة

قال محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، جمال الحاجي، إن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة مستعد للتطبيع مع الكيان الصهيوني، في سبيل أن تحكم عائلته.

كتب قائلًا على فيسبوك: “يا ثوار ويا رجال الجيش الشرفاء جنود وضباط “دبيبة” ضحك على الشعب الليبي..! ما موقفكم من ..؟ تطبيعه من العدو وتحقق معلومة أن “دبيبة” التقي مع وزير اسرائيلي في عمان عام 2021 و2022م يتبــع تفاصيــل أو الأصــح توضيــح كيــف سيكــون مجــرد منــديل للاستخــدام والكـــب. من أجل ان تحكم عائلة “دبيبة” ليبيا .. والمقابل التطبيع من الكيان الصهيوني” وفق تعبيره.